ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) عن مصادر محلية قولها إن ميليشيا الحوثي استهدفت حي المطار القديم السكني غرب مدينة تعز بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بإصابات مختلفة، جميعهم من أسرة واحدة.



وفي السياق، أصيب ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، اليوم، جراء قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي استهدفت حي المطار القديم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.