اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى احترام التزاماتها بشأن "اتفاقية الحبوب"

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:16 م
الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى احترام التزاماتها بشأن "اتفاقية الحبوب" سفينة حبوب - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، روسيا إلى احترام التزاماتها بموجب مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب ومواصلة المشاركة فيها.

وقالت جرينفيلد ـ في تصريح أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد، إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب يهدد بارتفاع أسعار المواد الغذائية و يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف في وقت سابق اليوم قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا بـ"المخزي".


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