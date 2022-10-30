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المصري حسام حسن وعمرو عبد الصمد ضمن قائمة منتخب مصر للناشئين لبطولة شمال أفريقيا

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:28 م
المصري حسام حسن وعمرو عبد الصمد ضمن قائمة منتخب مصر للناشئين لبطولة شمال أفريقيا ناشئ المصرى
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر الوطني للناشئين تحت 16 عامًا " الفئة العمرية 2006"، عن قائمة لاعبيه المختارة  للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقرر اقامتها بالجزائر خلال الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من نوفمبر المقبل . 
 
وتعد هذه البطولة هي البطولة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للناشئين للفئة العمرية ذاتها والتي ستقام العام المقبل بالجزائر أيضًا.
 
وضمت قائمة المنتخب، الذي سيخوض خلال البطولة ثلاث مباريات أمام منتخبات ليبيا وتونس والمغرب -   25 لاعبًا من بينهم ثنائي فريق المصري حسام حسن صبيح وعمرو محمد عبد الصمد.
 
الجدير بالذكر أن اللاعب حسام حسن صبيح يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم ، فيما يشغل اللاعب عمرو محمد عبد الصمد مركز لاعب خط الوسط المدافع كما يجيد اللعب أيضًا في مركز قلب الدفاع.
 
 
ناشيئ المصري
ناشيئ المصري

احد ناشئي للمصوي
أحد ناشئي للمصوي

 


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