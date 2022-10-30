المصرى يتعادل مع فيوتشر بدون أهداف في الجولة السادسة من بطولة الجمهورية‎‎

بورسعيد - محمد عزام

تعادل فريق المصري تحت 17 عاما "الفئة العمرية 2005" تحت قيادة مديره الفني سمير أبوالنور مع ضيفه فريق فيوتشر بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما بملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس بقيادة حكم الساحة إسلام راشد.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وسيطر المصري على غالبية فتراتها، سادها تسرع من لاعبي المصري لنجح الفريق في حصد نقاط المباراة الثلاث.

مثل المصري في المباراة : أحمد وهبة لحراسة المرمى، زياد تامر، عبد الوهاب نادر، مهند صلاح الدين، أحمد صلاح ( أحمد فتح الله ) لخط الظهر، محمد عبد العزيز (أحمد رامي)، معاذ صلاح الدين (محمد هاني)، حسين عبد الستار لخط الوسط ، صالح فريد، أحمد العربي ( محمود أشرف)، أحمد عصام (محمد أكرم) لخط الهجوم .

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : سمير أبو النور مديرًا فنيًا، هاني قطب مدربًا، أحمد حسن مدربًا لحراس المرمى، محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، علي الشحات منسقًا إداريًا فيما يتكون جهاز الإشراف من : دكتور ميمى عبد الرازق مديرًا لقطاع الناشئين، محمد معوض نائب مدير القطاع، أسامة سلامة المدير الادارى للقطاع، السيد الجراحي المنسق العام للقطاع.