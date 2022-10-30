الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للمشروعات التى تساهم فى تنفيذها، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى الذى يأتى ضمن إستراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، والذى يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة فى كافة المجالات وعلى إتساع الرقعة الجغرافية للبلاد .

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تفصيلى تضمن أحدث المستجدات بالمشروع الذى يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، بما يدعم جهود الدولة فى مجال الأمن الغذائى، وتحقيق طفرة زراعية فى إطار النهضة التنموية الشاملة للدولة .

كما قام بجولة تفقدية للإطمئنان على مراحل العمل بالمشروع وفقاً لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة للمشروع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الرقعة الزراعية المضافة لمساحة مصر الزراعية، مثنياً على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالمشروع، مؤكداً على أهمية الاستمرار فى الإستفادة بما توصل إليه العلم حديثاً لتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة .

حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة .