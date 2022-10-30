الغرفة الهندسية: الدولة عازمة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس أحمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن المعرض الدولي للصناعة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور قيادات الدولة يؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتعزيز دور الصناعة ودعم المنتجات الوطنية وكذلك تعميق التصنيع المحلي وكذلك تعزيز تنافسية الإنتاج الوطني في مواجهة الاستيراد

وأكد في تصريحات خاصة على هامش المعرض الدولي للصناعة، أن تحرير سعر الصرف سيؤثر بالايجاب على صادرات مصر، خاصة أن المستورد الخارجي يبحث عن السعر المناسب له واي خفض في العملة يؤدي إلي زيادة الصادرات.

وأضاف، أن قرار تخفيف العمل بالاعتمادات المستندية تمهيداً لإلغاءها خلال شهرين يعتبر خطوة داعمة للقطاع الصناعي التصديري، كما يساهم في توفير الخامات والآلات الإنتاجية للصناعة مما يجعل عجلة الإنتاج تعود بقوة.

وبشأن التذبذب في أسعار الدولار وصعودها إلي مستويات تقترب من 23 جنيها، أكد، أن السوق سيمتص هذه الزيادة خلال اسبوعين لتعود أسعار الدولار لتستقر قرب مستويات تتراوح بين 22 إلي 22.5 جنيها وتستقر أسواق الصرف بشكل ملحوظ، وما حدث اليوم من ارتفاع في أسعار الصرف أمر طبيعي والبنك المركزي نجح من خلال هذه الخطوة في مواكبة الأسعار الحقيقة للدولار.

وشدد على أن الدولة تتخذ خطوات من شأنها إعادة الانضباط للسوق الصناعي بعد أن تأثر سلبا بالعمل بالاعتمادات المستندية منذ مارس 2022 والغاء قيود الاستيراد خطوة تساهم في توفير المنتجات والخامات التي يتم استيرادها من الخارج واللازمة لعمل المصانع.