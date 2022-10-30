الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

تتضمن أسعار الخضر كالأتي ، طماطم فرز أول من 5 : 7، طماطم فرز ثاني من3 :5، طماطم صلصة من 2 : 3، بطاطس قلية نمرة 1 من9 : 12، بطاطس قلية نمرة 2 من 6 : 8، بطاطس طبخ من 5 : 7، بصل احمر من 3 : 5،بصل احمر نمرة 2 من 2 : 3، كوسة نمرة 1 من 9 : 12، وكوسة نمرة 2 من 5: 8 ، خيار الصوب من 8: 10، خيار بلدي من 6 : 8، خيار صوب من 8 : 10، خيار نمرة 2 من5 : 7، باذنجان رومي من 6 : 8، باذنجان عروس من 7 : 9، فلفل حار من 7: 10، فلفل رومي من 7 : 10، ملوخية من 6 : 8، بامية من 20 : 25، فاصوليا من 15 : 18، ليمون من 10 : 14.

كما تضمنت اسعار اسعار الفاكهة ، عنب كرمسون من 16 : 20، جوافة نمرة 1من 8 : 10، جوافة نمرة 2من5 : 7، كنتلوب من 8 : 10، كمثرى من 13: 17، بلح رطب اسود من 10 : 15، بلح زغلول من 12: 15، موز بلدي من 15 :18، تفاح مستورد من 20 : 30 حسب الجودة وبلد المنشأ .

وقال على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة، أن هناك استقرار في أسعار الخضر والفاكهة بالاسواق رغم تقلب الأحوال الجوية خلال الأسبوع الماضي ، مع توقع مع زيادة المعروض من المنتجات الزراعية بعد فاصل العروة، ونتوقع تراجع الأسعار بعد انتهاء فاصل العروة .

يستمر العمل بقائمة الاسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالاسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية حتى مسآء الخميس 21 اكتوبر .