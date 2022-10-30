الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

صرح جلال الطاهر سكرتير عام مجلس إدارة الغرفة التجارية، ورئيس شعبة الخضر والفاكهة ، اليوم الأحد، عن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة للعمل بها في أسواق التجزئة بالمحافظة تحت إشراف شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة
تتضمن أسعار الخضر كالأتي ، طماطم فرز أول من 5 : 7، طماطم فرز ثاني من3 :5، طماطم صلصة من 2 : 3، بطاطس قلية نمرة 1 من9 : 12، بطاطس قلية نمرة 2 من 6 : 8، بطاطس طبخ من 5 : 7، بصل احمر من 3 : 5،بصل احمر نمرة 2 من 2 : 3، كوسة نمرة 1 من 9 : 12، وكوسة نمرة 2 من 5: 8 ، خيار الصوب من 8: 10، خيار بلدي من 6 : 8، خيار صوب من 8 : 10، خيار نمرة 2 من5 : 7، باذنجان رومي من 6 : 8، باذنجان عروس من 7 : 9، فلفل حار من 7: 10، فلفل رومي من 7 : 10، ملوخية من 6 : 8، بامية من 20 : 25، فاصوليا من 15 : 18، ليمون من 10 : 14.
كما تضمنت اسعار اسعار الفاكهة ، عنب كرمسون من 16 : 20، جوافة نمرة 1من 8 : 10، جوافة نمرة 2من5 : 7، كنتلوب من 8 : 10، كمثرى من 13: 17، بلح رطب اسود من 10 : 15، بلح زغلول من 12: 15، موز بلدي من 15 :18، تفاح مستورد من 20 : 30 حسب الجودة وبلد المنشأ .
وقال على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة، أن هناك استقرار في أسعار الخضر والفاكهة بالاسواق رغم تقلب الأحوال الجوية خلال الأسبوع الماضي ، مع توقع مع زيادة المعروض من المنتجات الزراعية بعد فاصل العروة، ونتوقع تراجع الأسعار بعد انتهاء فاصل العروة .
يستمر العمل بقائمة الاسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالاسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية حتى مسآء الخميس 21 اكتوبر .
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