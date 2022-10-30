الضرائب: مهلة يومان من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية لإرسالها على المنظومة

كتب أحمد يعقوب

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 تم تخفيض مهلة الـ 3 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة يومين من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه بدءًا من 1 ديسمبر القادم ستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة يوم واحد فقط من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أنه يتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظيًا ( خـــــلال نفس يوم الإصدار) اعتبارا من 1/1/2023

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg

وهذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services