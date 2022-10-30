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الصحة الفلسطينية: استشهاد الفلسطيني منفذ عملية الدهس شرقي الضفة متأثرا بجراحه

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:00 م
الصحة الفلسطينية: استشهاد الفلسطيني منفذ عملية الدهس شرقي الضفة متأثرا بجراحه انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المواطن بركات موسى عودة (49 عامًا) من بلدة العيزرية شرق القدس، متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب أريحا"، على ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).

وتوفي الفلسطيني بركات عودة، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلن مركز هداسا الطبي عن وفاة منفذ عملية الدهس في غور الأردن، والذي نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد تحييده بالقرب من مكان الهجوم".

 


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