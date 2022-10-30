وقال المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم- إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالساحل والوسط، من إحباط 4 محاولات لإجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 70 مهاجرا، من بينهم 23 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، و47 من التونسيين.



وأضاف المتحدث أنه في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات الهوارية ، المحرس ، جبنيانة ، المهدية ومنزل تميم، من ضبط 49 شخصا من بينهم شخصان يحملان جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، و47 من التونسيين، كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة.