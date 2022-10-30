السفير حسام زكى: توافق بين وزراء الخارجية العرب على كافة بنود القمة العربية

رساله الجزائر - بيشوى رمزى

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، عن التوافق على جميع القضايا التي تم طرحها، مؤكدا على عدم تأجيل أى بند، موضحا أن الأمور المعروضة على القمة ستكون بتوافق جميع الوفود، حيث لم يتم تأجيل أى من البنود للقمة.

وأوضح الأمين العام المساعد في تصريحات على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، أن رؤية السودان حول الاستراتيجية الموحدة حول الأمن الغذائي بين القضايا المطروحة على القمة.

وعن الملف الليبي، قال زكي إنه كغيره من الملفات السياسية، الموجودة في إطار الأزمات، حيث يبقى هناك مشروع قرار بشأنها بشكل عام، موضحا أنه تم التوافق عليها من قبل وزراء الخارجية العرب.

وأضاف: هناك مشاورات بين الدولة المضيفة والدول الأخرى حول إعلان الجزائر، كاشفا أن الاجتماعات تمت منذ الأمس سادها جو من الاحترام والتقدير المتبادل، موضحا أنه تم التوافق على جدول أعمال القمة.