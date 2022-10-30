اليوم السابع
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السفير المصرى فى فنزويلا يلتقى وزير الثقافة الفنزويلى

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:34 م
السفير المصرى فى فنزويلا يلتقى وزير الثقافة الفنزويلى جانب من اللقاء
كتب ــ أحمد جمعة

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التقى السفير كريم عصام الدين أمين، مع وزير الثقافة الفنزويلي Ernesto Villegas Poljak بالمبنى التذكاري لوزارة الثقافة، حيث تناول اللقاء سبل زيادة التعاون الثقافي بين البلدين.

واستعرض الوزير الفنزويلي ترتيبات فنزويلا لمعرض الكتاب الذي تقيمه فنزويلا على شرف القارة الأفريقية في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى توجيه الدعوة لجمهورية مصر العربية لحضور المعرض كممثل عن القارة الأفريقية تقديراً للمكانة المصرية في القارة الأفريقية، وإيمانًا منهم بعمق وتأثير الثقافة المصرية، وأنهم يرحبون بأي ناشرين مصريين مهتمين بالمشاركة.

وأكد السفير المصرى حرصه على وجود مشاركة مصرية في المعرض.


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