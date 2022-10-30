اليوم السابع
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الرئيس العراقى: نرغب فى توسيع آفاق التعاون المشترك مع الهند

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:22 ص
الرئيس العراقى: نرغب فى توسيع آفاق التعاون المشترك مع الهند الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد
أ.ش.أ

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، رغبة بلاده في الارتقاء بمستوى العلاقات مع الهند، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على الصعد كافة خدمة للمصالح العليا للبلدين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، سفير الهند لدى العراق براشانت بيساي، والذي سلمه رسالة من الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، تضمنت تهانيها بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، وتمنياتها بالنجاح والتوفيق في أداء مهام منصبه، مؤكدة حرص الهند على توسيع أطر التعاون مع العراق وبما يعمّق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التقدم والازدهار.

 


عبد اللطيف جمال رشيد

الهند

العراق

دروبادي مورمو



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