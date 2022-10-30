الرئيس العراقى: نرغب فى توسيع آفاق التعاون المشترك مع الهند

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، سفير الهند لدى العراق براشانت بيساي، والذي سلمه رسالة من الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، تضمنت تهانيها بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، وتمنياتها بالنجاح والتوفيق في أداء مهام منصبه، مؤكدة حرص الهند على توسيع أطر التعاون مع العراق وبما يعمّق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التقدم والازدهار.