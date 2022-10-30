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الداخلية توجه حملات توعية لطلاب المدارس بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:25 م
الداخلية توجه حملات توعية لطلاب المدارس بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات.. صور ندوة للتوعية بمخاطر المخدرات
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بعقد عدة لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، مرحلتى (الإعدادية - الثانوية)، لتقديم التوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها، وتأثيرها السلبى وخطورتها على تلك الفئة العمرية.
 
كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة، وطرق تعاطيها، وكذا وسائل الوقاية منها، وذلك فى إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، ولاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم.
 
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الندوة
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ندوة للتوعية بمخاطر المخدرات

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جانب من الندوة    
 
    
 
  
 
  
 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

مخدرات

مكافحة مخدرات

أخبار الحوادث

وزارة الداخلية



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