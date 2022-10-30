وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أذاعته قناة السومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة، أمر بتشكيل لجنة تحقيق بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد وإطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث".



وأضاف البيان أن الحادث " أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى بانفجار "مجهول" في صهريج بحي البنوك شرقي بغداد.