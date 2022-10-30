الجيش الصومالى يسيطر على منطقة مهمة لعناصر "الشباب" بشبيلى الوسطى

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن عملية تحرير منطقة "مسجد علي غدود"؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيات "الشباب" بينهم قيادات بارزة.

ونفذ عملية تحرير المنطقة من فلول مليشيات "الشباب" المتطرفة وحدات من القوات الخاصة (دنب، غورغور)، وبمشاركة القوات الوطنية المختلفة والمقاومة الشعبية التي لعبت دورا كبيرا في تلك العملية.

وتعد منطقة "مسجد علي غدود" منطقة مهمة لعناصر مليشيات "الشباب" المتطرفة كونها تمثل مصدر دخل حيوي لهم من خلال جمع المواشي التي يتم نهبها من المواطنين.