اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:38 ص
أكرم القصاص
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الجيش الصومالى يسيطر على منطقة مهمة لعناصر "الشباب" بشبيلى الوسطى

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:30 ص
الجيش الصومالى يسيطر على منطقة مهمة لعناصر "الشباب" بشبيلى الوسطى الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سيطر الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية، صباح اليوم الأحد، بشكل كامل على منطقة "مسجد علي غدود" بمحافظة شبيلى الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن عملية تحرير منطقة "مسجد علي غدود"؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيات "الشباب" بينهم قيادات بارزة.

ونفذ عملية تحرير المنطقة من فلول مليشيات "الشباب" المتطرفة وحدات من القوات الخاصة (دنب، غورغور)، وبمشاركة القوات الوطنية المختلفة والمقاومة الشعبية التي لعبت دورا كبيرا في تلك العملية.

وتعد منطقة "مسجد علي غدود" منطقة مهمة لعناصر مليشيات "الشباب" المتطرفة كونها تمثل مصدر دخل حيوي لهم من خلال جمع المواشي التي يتم نهبها من المواطنين.

 


الجيش الصومالى

الصومال

منطقة مسجد علي غدود

ميليشيات الشباب



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