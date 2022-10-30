الثلاثاء.. الصورة الحية لتوت عنخ آمون في مكتبة الإسكندرية

يرصد المعرض الظروف التي أحاطت بالكشف والصدى الإعلامي له، وإبراز دور العمال ورجال الآثار المصريين في هذا الكشف، إلى جانب دور الصحف المصرية في معارضتها احتكار الصحف الإنجليزية لتغطية هذا الحدث الجلل. كما يوثق المعرض اهتمام المصريين والأجانب بزيارة مقبرة الملك وافتتاحها رسميًّا عام 1929، وهذا كله من خلال عرض نماذج من الصحف والمجلات المصرية والأجنبية لتلك الفترة.

كما يُعرض للمرة الأولى عديد من الصور لمعارض كنوز الملك التي جابت أنحاء العالم بدءًا من أمريكا وكندا عام 1962، مرورًا بفرنسا واليابان وألمانيا وإنجلترا حتى بداية السبعينيات من القرن الماضي. كما يتضمن المعرض عرضًا لبعض الهدايا التذكارية التي صاحبت الكشف وبعض العملات والطوابع التي حملت اسم وصورة توت عنخ آمون. وقد تم اختيار المجموعة المعروضة من أرشيف فرنسيس أمين.

والجدير بالذكر ان مصر والعالم تحتفل في الرابع من نوفمبر من هذا العام بمرور مائة عام على أكبر كشف أثري في تاريخ علم الآثار وهو العثور على المقبرة الملكية للملك الشاب توت عنخ آمون كاملة في وادي الملوك بالأقصر بواسطة عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر.

ترك هذا الكشف صدى واسعا في جميع أنحاء العالم وتم تناوله في جميع الصحف والمجلات العالمية بصورة لم يسبق لها مثيل على مدى عشر سنوات.