التعمير والإسكان: بدء تسليم المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة بالغربية ديسمبر المقبل

كتب أحمد حسن

حسن الفار: نستهدف ضغط الجدول الزمنى لنهو المشروعات قبل الموعد المحدد مشروعات مبادرة حياة كريمة غيرت الخريطة الاستثمارية داخل محافظات مصر

كشف المهندس حسن الفار، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، تفاصيل نسب مشروعات حياة كريمة بمحافظتى الغربية كفر الشيخ ضمن المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة ، لافتا إلى أنه سيتم ضغط الجدول الزمنى لنهو تنفيذ المشروعات قبل الموعد المحدد.

وأضاف المهندس حسن الفار، أنه من المقرر بدء تسليم بعض المشروعات التى تتولى تنفيذها الشركة فى محافظتى الغربية وكفر الشيخ، اعتبار من ديسمبر المقبل، على أن يتم نهو محطات المياه والصرف فى ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن نسب التنفيذ فاقت الجدول الزمنى، حيث وصلت نسب تنفيذ المشروعات فى محافظة الغربية لـ 85%، فيما بلغت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى محافظة كفر الشيخ 70 %.

وأكد أن شركة التعمير والإسكان للمرافق، تتولى تنفيذ مشروعات مياه وشبكات صرف صحى فى 4 قرى بمحافظة الغربية وهي ، كفر غازي - كفر سنبو - شماره - كفر اسماعيل، وقرية كفر حنون .

وأوضح رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة فى المبادرة الرئاسية التى تستهدف تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة ستغير من خريطة محافظات مصر، وفى ختام تنفيذ المبادرة، ستكون معدل التنمية فى مختلف المحافظات التى شهدت مشروعات لمبادرة حياة كريمة، ارتفع وأضاف لأن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على مشروعات مياه وصرف، بل تمتد لتنمية حقيقة وتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية وصناعية وخلافه، وهو ما يوفر فرص عمل حقيقية لكافة شباب القرى والمحافظات، كما سيعيد مصر للريادة من جديد من خلال المبادرات الخاصة بدعم المنتج المحلى لوقف الاستيراد.