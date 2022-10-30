الإليزيه: حفل تأبين يرأسه ماكرون للرسام "بيير سولاج" الأربعاء في اللوفر

فاطمة شوقى

أعلن قصر الإليزيه، إقامة حفل تأبين للرسام الفرنسي الراحل "بيير سولاج" الأربعاء المقبل، في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ رحل "سولاج" الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 102 سنة، بعد مسيرة حافلة اشتهر فيها بلوحاته ذات الدرجات المختلفة من اللون الأسود.

ويرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التأبين، والذي سينظم كحفل مفتوح للجمهور في ساحة متحف "اللوفر" الساعة 3 مساء (حسب التوقيت المحلي لفرنسا)، وبحضور عدد من الوزراء وأفراد أسرة الفنان الراحل، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كتب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد وفاة "سولاج": "كان بيير سولاج يعرف كيف يعيد ابتكار اللون الأسود من خلال إضفاء الضوء عليه، إن أعماله عبارة عن استعارات حية يستمد منها كل منا الأمل".

يشار إلى أن "سولاج" المولود في 24 ديسمبر 1919، اكتسب شهرة واسعة اعتبارا من خمسينيات القرن الماضي، ودخلت لوحاته أرقى المتاحف في العالم، كمتحف جوجنهايم في نيويورك ومعرض تايت في لندن، وطوال أكثر من 75 سنة، كانت أعماله محط اهتمام المؤسسات الثقافية، وفي نوفمبر 2021، بيعت لوحة له تعود إلى عام 1961 بمبلغ 20,2 مليون دولار في نيويورك.

وفي ديسمبر 2019، أصبح "سولاج" بين قلة من الفنانين الذين حصلوا على شرف عرض أعمالهم في متحف اللوفر العريق وهم على قيد الحياة. وسبق لرسامين فقط أن كرما قبله بهذه الطريقة، هما بيكاسو وشاجال، عند بلوغهما سن التسعين.