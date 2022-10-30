اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الإدارة العامة للمرور تحرر 66931 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:06 م
الإدارة العامة للمرور تحرر 66931 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 66931 مخالفة مرورية متنوعة.
 
تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (66931) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(24519) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(755) مخالفة السير بدون تراخيص.(5) دراجات نارية مخالفة.(24) مخالفة موقف عشوائى.(12) مخالفات لشروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 


المرور

مخالفات مرورية

حوادث الطرق

الانضباط المرورى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة