الإدارة العامة للمرور تحرر 66931 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 66931 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (66931) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(24519) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(755) مخالفة السير بدون تراخيص.(5) دراجات نارية مخالفة.(24) مخالفة موقف عشوائى.(12) مخالفات لشروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.