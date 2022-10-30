الأوقاف تدشن اليوم مبادرة "حق الوطن" بمسجد النور.. تستمر لمدة شهر

كتب ـ على عبد الرحمن

تدشن وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، بمسجد النور في العباسية، مبادرة: "حق الوطن"، وذلك في إطار إعلان وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة "حق الوطن" في جميع مساجد مصر، ولمدة شهر كامل، والتي تهدف إلى التعريف بحق الوطن، وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك بحضور جمع من الأئمة والواعظات.

ومن المقرر أن يشارك في تدشين المبادرة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.