افتتاح ملتقى التوظيف لعام 2022 في كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة

الدقهلية فريق المحافظات

افتتح الدكتور محمود محمد المليجى، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 م فعاليات ملتقى التوظيف لعام 2022 م بكلية الطب البيطرى بالجامعة، بحضور الدكتورة مها عبده محمد عبده العشماوى، عميد الكلية، الدكتور محمد جبر السيد جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكلية السابقين ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وذلك بمشاركة 18 شركة من الشركات العاملة بقطاع الطب البيطرى والعديد من الهيئات منهم: مديرية الطب البيطرى، معهد بحوث صحة الحيوان، النقابة العامة للأطباء البيطريين، المعمل المرجعى لأمراض الدواجن، معهد بحوث صحة الحيوان، معهد بحوث صحة الحيوان بميناء دمياط.

وأكدت الدكتورة مها عبده عميد الكلية، أن الملتقى يهدف إلى إعداد وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وربط كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، بسوق العمل وذلك لإعداد خريج قادر على تلبية احتياجات السوق وذلك سعيا لخلق فرص عمل مناسبة للخريجين.

وصرح الدكتور محمد جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع أن كلية الطب البيطرى حريصة على عقد اتفاقيات مع عدد من الشركات والمصانع وذلك بهدف تدريب الخريجين وتيسير حصولهم على فرص عمل متميزة ومناسبة لهم، واتاحة الفرصة للطلبة خاصا فى السنوات النهائية وكذلك الخريجين للاطلاع على احتياجات سوق العمل وذلك للعمل على تنمية المهارات المختلفة التى تعدهم للدخول فى سوق العمل، الاستفادة من تجارب وخبرات الخريجين السابقين والذين حققوا نجاحات ملموسة فى سوق العمل، عمل قاعدة بينات من الخريجين بالتعاون مع الجهات والشركات المشاركة فى الملتقى يتم الاستفادة منها فى توفير فرص عمل للخريجين، الاستفادة من التعاون بين الجهات والشركات المشاركة فى الملتقى مع كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة وذلك لوضع برامج تدريبية لطلاب السنوات النهائية والأطباء البيطريين حديثى التخرج تأهلهم لاكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، تفعيل مشاركة الطلاب والخريجين فى الفاعليات والانشطة التى تقدمها الجهات والشركات المشاركة وذلك بالتنسيق مع كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة.

الجدير بالذكر أنه سوف يتم الإعلان عن الندوات وورش العمل التى تم الاتفاق عليها مع الشركات والمصانع المشاركة فى الملتقى وذلك خلال الفترة المُقبلة.