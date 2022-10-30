اعرف جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف في 4 مراكز بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية و الميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً للصالح العام،في ضوء خطة الدولة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والطرق المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات من أجل النهوض بحياة وبناء الإنسان المصري إلى الأفضل وعلى نحو شامل.

وفى هذا الشأن، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إستكمال وضع طبقة الرصف السطحية بطريق النجار بقرية شما بداية من كوبري الثمانية وحتي كوبري النعناعية بطول حوالي 1200م ، فضلا عن متابعة أعمال فرد طبقة السن بطريق 23 " أشمون /كفر السيد / سمادون " وبربخة ترعة جانبية مجريا لتوسعة الطريق كونه طريق حيوي وهام تنفيذ هيئة العامة للطرق والكبارى وضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة "، وكذا متابعة وضع طبقة الأساس بالطريق الدائرى بداية من ميدان الخالدين وحتي كوبري شرف بطول (1400)م ، كما أكد رئيس المدينة على التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لمتابعة أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة والبالغ عددها (11) شارع بنطاق المدينة والتي بدورها ستساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وفى مركز الباجور ، تابعت رئيس الوحدة المحلية أعمال الرصف والتطوير بطريق صلاح سالم وشارعى طة الديب وحامد راشد وذلك ضمن (34) شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليونا و600 ألف جنيه )، موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال تسوية وتمهيد وإزالة الأرصفة المتهالكة بشارع معرض رامي بداية من شارع بور سعيد حتى شارع سيدي عبد الرحيم بطول (500) متر، فضلا عن متابعة أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع شركة بيع المصنوعات بطول (800) متر تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ، وكذا أعمال إزالة البلدورات المتهالكة وقطع الفرمة ورفع مطابق الصرف الصحى وإزاحة أعمدة الإنارة القديمة بشوارع الشيخ منصور وزكريا نوح والمقابر والمركز الطبى و شلضم والذى يربط بين شارعي المركز الطبي والنصر بمدينة الشهداء بطول كيلو متر تنفيذ مديرية الطرق والنقل ، وذلك ضمن (26) شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما يخص متابعة أعمال الرصف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء رصف شارع مجمع خدمات المواطنين( المدارس) بقرية كفر عشما وذلك عقب الإنتهاء من توصيلات المرافق بالشارع ، بالإضافة إلى متابعة أعمال فرد طبقة السن بطريق (732) الشهداء – دراجيل بطول (15)كم كونه طريق هام يربط مركزى الشهداء وتلا، وكذا قطع الفرمة بطريق (16) (مزلقان العراقية- زاوية الناعورة- جزيرة الحجر- كفر حجازي- كفر دنشواي- دناصور- زاوية البقلي- بشتامي- عمروس) بطول (23) كم.

هذا وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال قطع الفرمة بشارع العزب وأبو زيد ومليك ووضع طبقة الأساس بشوارع فاضل والنادرى ونور بمنطقة طريق سرس الليان تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك ، وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لتحقيق الصالح العام ، كما أشار رئيس المدينة إلى أن العمل جارى على قدم وساق بخطة الرصف الجديدة للعام المالى الحالى بواقع (14) شارع بنطاق المدينة.

وتابعت رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال التطوير والرصف بمحيط مجمع الخدمات الحكومية وميدان الجبرى للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم التيسيرات اللازمة ، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية بنطاق المراكز والمدن لتنشيط التجارة الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، وأوضح المحافظ بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.