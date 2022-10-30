استعدادا لمؤتمر المناخ.. انطلاق فعاليات المنتدى الثالث لضمان الجودة بجامعة سوهاج غدا

سوهاج محمود مقبول

تنطلق غداً بجامعة سوهاج فاعليات المنتدى العلمي الثالث لضمان الجودة "الجامعة المستدامة: معالم على طريق ضمان الجودة"، والذي ينظمه مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج بالتعاون مع وحدة الاستدامة البيئية بالجامعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الهدف من المنتدي هو مناقشة الوضع الراهن بالجامعات ومدى قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار التخطيط الإستراتيجي بالجامعات في مجال العلم والبحث العلمي، والمشاركة المجتمعية ومدى الإرتباط بتحقيق معايير الاستدامة البيئية.

وأشار الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز إلى أن المنتدى سيناقش عدة موضوعات منها الفلسفة والإطارات الإجرائية للجامعة المستدامة كأحد المسارات نحو بناء جامعات الجيل الخامس و التعليم والبحث العلمي في مجابهة تبعيات التغيرات المناخية وتحديات التنمية، مضيفا أن المنتدى سوف يستعرض التصنيف العالمي جرين متركس "تصنيف الجامعات الخضراء" ومناقشة الجهود المبذولة من قبل الجامعة لتحسين الاستدامة البيئية في الحرم الجامعي، والذى أدى إلى وصول الجامعة إلى المرتبة الخامسة بين الجامعات الأفريقية على مدار عامى 2020، 2021 وتم تجديد المشاركة عن عام 2022 فى انتظار نتائج المسابقة لهذا العام.