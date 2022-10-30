ارتفاع عدد ضحايا العاصفة "نالجى" فى الفلبين إلى 48 شخصا

وكالات

قالت "وكالة مكافحة الكوارث" في الفلبين الأحد، إن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار، ارتفع إلى 48، مع تسجيل 22 مفقوداً بعد اجتياح العاصفة المدارية "نالجي" مناطق كثيرة من الفلبين.

وحسب موقع الشرق، أظهرت بيانات حكومية أن نحو 40 شخصاً أصيبوا، وتم نقل ما يقرب من 170 ألفاً لمراكز إجلاء.

ويعد "نالجي" ثاني أكثر الأعاصير التي أدت إلى سقوط ضحايا هذا العام في البلاد، التي تشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنوياً. واجتاح إعصار "راي" الأقاليم الوسطى في ديسمبر، ما أسفر عن سقوط 407 ضحايا، وأكثر من 1100 مصاب.