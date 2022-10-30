ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق غربى البلاد إلى 60 قتيلا. فيديو

كتب محمد جمال

قالت وسائل إعلام هندية مساء الأحد إن 60 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر انهيار جسر معلق فى ولاية غوجارات غربي البلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك العديد من السياح من بين المصابين، من جهته ذكر موقع "zee" الهندي أن أكثر من 500 سقطوا في النهر.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. pic.twitter.com/U2uP1o5WsI — The Times Of India (@timesofindia) October 30, 2022