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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق غربى البلاد إلى 60 قتيلا. فيديو

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:11 م
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق غربى البلاد إلى 60 قتيلا. فيديو جانب من انهيار الجسر
كتب محمد جمال

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قالت وسائل إعلام هندية مساء الأحد إن 60 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر انهيار جسر معلق فى ولاية غوجارات غربي البلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك العديد من السياح من بين المصابين، من جهته ذكر موقع "zee" الهندي أن أكثر من 500 سقطوا في النهر.
 
وتحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى رئيس وزراء ولاية غوجارات، بوبندرا باتيل، ومسؤولين آخرين بشأن الحادث. 
 
وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء إن مودي أمر بتعبئة عاجلة لفرق الإنقاذ، وغرد باتيل "أنا حزين للغاية لمأساة انهيار الجسر المعلق في موربي.. عمليات الإغاثة والإنقاذ جارية.. أنا على اتصال دائم بإدارة المنطقة في هذا الصدد".

 


الهند

انهيار جسر

ولاية غوجارات

أخبار الهند



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