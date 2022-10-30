ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.26% بأولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.309 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4533 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3236 نقطة.