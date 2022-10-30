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إعلام إسرائيلى يؤكد ارتفاع حصيلة المصابين بحادث الدهس فى أريحا إلى 5 أشخاص

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:14 م
إعلام إسرائيلى يؤكد ارتفاع حصيلة المصابين بحادث الدهس فى أريحا إلى 5 أشخاص حادث دهس فى أريحا
كتب أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد الإسرائيليين المصابين في حادث الدهس الذى نفذه فلسطيني في أريحا إلى خمسة مصابين.

وأصيب فلسطيني، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية النبي موسى جنوب أريحا.

ونقلت الإعلام الإسرائيلى عن "شهود عيان" قولهم، ان السيارة انطلقت مسرعة باتجاه موقف للحافلات، فأطلق شرطي ومواطن مسلح النار على السيارة وأصاب الفلسطيني.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الدهس حدث في موقعين منفصلين، عند مفرق "ألموغ" وعند مفرق النبي موسى، وهناك 4 إصابات بين متوسطة وطفيفة.

 

 

 

 


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