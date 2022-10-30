اليوم السابع
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إصابة 8 عمال باليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:41 ص
إصابة 8 عمال باليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 8 عمال باليومية بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بمفارق الشرطة نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بفارق الشرطة نطاق مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابة 8 عمال باليومية بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الصالحية الجديدة  لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 

 


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