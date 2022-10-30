إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب 8 مواطنين فى حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف على طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي، برصيف بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، أعلى كوبرى الواسطى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 8 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشتفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.