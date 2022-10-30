اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:32 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 8 مواطنين فى حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف على طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي، برصيف بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، أعلى كوبرى الواسطى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 8 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشتفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة