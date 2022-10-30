إصابة 7 أشخاص بينهم 3 سيدات فى حادث تصادم بطريق العامرية الصحراوى

الإسكندرية - فريق المحافظات

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 سيدات فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع توك توك يسير عكس الاتجاه بطريق الإسكندرية الصحراوى أمام مدخل التجنيد بمنطقة العامرية ثان غرب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العامرية لتلقى العلاج، وجارى رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

ونقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، فانتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان ورجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة اصطدم بها توك توك يسير عكس الاتجاة بسرعة عالية، مما أسفر عن إصابة 3 سيدات وسائق التوكتوك وآخر، كانوا يستقلون التوكتوك، كما أصيب سائق السيارة الميكروباص وأحد الركاب وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتحرر محضر بالواقعة.



حادث العامرية



حادث تصادم العامرية