إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي، بالطريق السياحي، بمدخل قرية تونس، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي، ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت التيابة التي تولت التحقيق.