إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم، وقع بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي، بالطريق السياحي بمدخل قرية تونس، بمحاظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مستشفي ابشواي المركزي، وتخرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي، بالطريق السياحي، بمدخل قرية تونس، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي، ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت التيابة التي تولت التحقيق.
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