اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:48 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم، وقع بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي، بالطريق السياحي بمدخل قرية تونس، بمحاظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مستشفي ابشواي المركزي، وتخرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي، بالطريق السياحي، بمدخل قرية تونس، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي، ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت التيابة التي تولت التحقيق.

 
 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة