إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.