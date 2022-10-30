اليوم السابع
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إصابة 10 مواطنين فى تصادم سيارة ملاكى وميكروباص على طريق الرزيقات بأرمنت

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:07 ص
إصابة 10 مواطنين فى تصادم سيارة ملاكى وميكروباص على طريق الرزيقات بأرمنت تصادم - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى على طريق قرية الرزيقات الغربي، مما أسفر عن إصابة 10 مواطنين بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى أرمنت لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى على طريق قرية الرزيقات الغربي، مما أسفر عن إصابة 10 مواطنين بكدمات وجروح متفرقة، وهم كل من "ح.أ. 58 سنة، و"ب.ط" 45 سنة، و"ي.ب" 40 سنة، و"ح.ع" 20 سنة، و"س.ع" 22 سنة، و"أ.ع" 38 سنة، و"أ.ج" 33 سنة، و"إ.ع" 42 سنة، و"و.ع" 25 سنة، و"ح.م" 37 سنة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحاميد قبلى بأرمنت، مما أسفر عن مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين، وتم على الفور نقل جثامين المتوفيين لمشرحة المستشفى والمصابين لمستشفى أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحاميد قبلى بأرمنت، مما أسفر عن مصرع كل من "أ.ر.م" 48 سنة، و"م.ط.ج" 73 سنة، و"س.ب.ط" 46 سنة، وجثمان مجهول الهوية، كما أصيب كل من "س.إ.س" 52 سنة، و"أ.م.ج" 36 سنة، و"م.ط.ح" 40 سنة، وانتقل لموقع الحادث سيارات الإسعاف وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة المستشفى والمصابين لمستشفى أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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