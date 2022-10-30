اليوم السابع
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إصابة شاب بجرح قطعي في الرأس إثر حادث تصادم دراجة نارية بالغربية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 06:29 م
إصابة شاب بجرح قطعي في الرأس إثر حادث تصادم دراجة نارية بالغربية حادث - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهد طريق شارع الجيش الرئيسي بوسط مدينة زفتي في محافظة الغربية، حادث تصادم دراجة نارية بأخرى، ما أسفر عن إصابة شخص بجرح قطعي بالرأس وكدمات بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى زفتي العام لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع الجيش الرئيسي بمدينة زفتي بوقوع حادث تصادم دراجتين نارية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة شخص كان يستقل دراجة نارية بجرح قطعي في الرأس وكدمات في الجسد، وذلك إثر اختلال توازنه بعد اصطدامه بدراجة أخرى كانت تقطع الطريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى زفتي العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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