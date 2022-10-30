اليوم السابع
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إزالة 3 حالات تعد بمركز المحلة ضمن أعمال الموجة 20

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:59 ص
إزالة 3 حالات تعد بمركز المحلة ضمن أعمال الموجة 20 اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار أعمال حملات إزالة التعديات على المبانى المخالفة والأراضى الزراعية خلال أعمال المرحلة الثالثة " الموجة 20 "

 تحت إشراف المهندس سامى حاتم والمحاسب صلاح حشيش نواب رئيس المدينة واللواء اسامة ابو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية. حيث تم إزالة عدد 3 حالات فى المهد نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية كانت عبارة عن أبنية بالبلوك وقواعد وسملات خرسانية على مساحة 2 قيراط و22 سهم بنطاق وحدة العامرية ونمرة البصل وبلقينا. 

 

وتم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار رئيس المدينة على تواصل أعمال حملات إزالة التعديات لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.


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إزالة مباني وتعديات علي الرقعة الزراعية

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