إدارة الوقت واستثمار الفرص المتاحة ندوة بتربية بنى سويف

نظمت كلية التربية بجامعة بنى سويف، ندوة حول كيفية إدارة الوقت والاستفادة من الفرص المتاحة لطلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية، حاضر فيها الدكتور محمد مدحت مدرس أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب، وذلك بحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن للندوة أهمية خاصة تتمثل في تعريف الطلاب بأهمية إدارة الوقت وتنظيمه ودوره في تحقيق النجاح، وترتيب الأولويات عند المذاكرة وتحديد الأهداف بوضوح وتقسيمها وهو ما يساعد الطالب الجامعي على تحقيقها، حيث إن إدارة الوقت هي عملية تخطيط وممارسة التحكم الواعي في الوقت الذي يقضيه الفرد في إنجاز المهام الكثيرة، بهدف زيادة فعاليته وكفاءته وإنتاجيته، وإدارة الوقت لا تهدف فقط إلى إنجاز المهام فحسب، بل إلى ترتيبها حسب الأولوية، وتنفيذها وفقًا لهذه الأولوية في المقام الأول.

وأضاف الدكتور محمد حماد عميد كلية التربية، أن الندوة ركزت علي بيان الفرق بين السنة الجامعية الأولي للطلاب عن بقية سنوات الدراسة واختلافها عن المرحلة الثانوية من حيث شكل الدراسة وطبيعتها، وأهمية المشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة والصعوبات التي تواجه الطلاب خلال المرحلة الجامعية وطرق التغلب عليها، إضافة إلي أهمية تحديد الطلاب لأهدافهم بدقة والعمل على تحقيقها من خلال الاجتهاد والمثابرة.