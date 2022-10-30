إخماد حريق فى شقة سكنية بسبب ماس كهربائى بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، نشوب حريق في إحدي شقق عمارات الاسكان الاجتماعي، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق متفرقة، وتم نقله لمستشفي حروق كفر الزيات.