إخماد حريق فى شقة سكنية بسبب ماس كهربائى بكفر الزيات

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، نشوب حريق في إحدي شقق عمارات الاسكان الاجتماعي، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق متفرقة، وتم نقله لمستشفي حروق كفر الزيات.
تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة باحدي عمارات الاسكان الاجتماعي.
انتقلت سيارة مطافي لمكان البلاغ وتم اخماد النيران والسيطرة عليها ونقل مصاب واحد للمستشفي
وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي واتت النيران على معظم محتويات الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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