أوكرانيا: عودة حوالى 38 ألف لاجئ إلى البلاد خلال الساعات الماضية

وأوضحت الدائرة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، أن حوالي 85 ألف شخص و 20 ألف مركبة عبروا الحدود الغربية لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي ومولدوفا على مدار يوم أمس .. مشيرة إلى أن من بين هؤلاء، غادر 42 ألف شخص أوكراني.

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك قبل قليل إن روسيا تبحث عن رقائق تجارية صغيرة للاستخدام العسكري حيثما أمكنهم ذلك مطالبا بجعل هذا الأمر مستحيلًا بالنسبة لهم.

وكتب يرماك منشورًا عبر حسابه على موقع "تليجرام" (نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الرسمية) قائلًا "في روسيا الآن لا يوجد تمييز واضح بين الاستخدام المدني والعسكري لأنواع مختلفة من المكونات والرقائق، يمكنهم في النهاية استخدام المعدات الأجنبية المستوردة من دول الاتحاد الروسي لتحقيق أهدافهم العسكرية لأن العقوبات حالت دون وصول روسيا إلى التكنولوجيا الغربية، لذا فهم يبحثون عن رقائق لاستخدامها لاحقًا للأغراض العسكرية حيثما أمكنهم ذلك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.