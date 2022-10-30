اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمين الأمم المتحدة يؤجل حضوره قمة الجزائر لبحث مشكلة حبوب البحر الأسود

الأحد، 30 أكتوبر 2022 09:00 م
أمين الأمم المتحدة يؤجل حضوره قمة الجزائر لبحث مشكلة حبوب البحر الأسود جوتيريش
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد، أن الأمين العام انطونيو جوتيريش، قرر تأجيل سفره لحضور قمة جامعة الدول العربية فى الجزائر ليوم واحد، وذلك للتركيز على قضية مبادرة حبوب البحر الأسود.
 
وأشار المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دو جاريك - فى تصريحات تم توزيعها فى جنيف اليوم - إلى أن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الحالى لهذه المبادرة.
 
ولفت المتحدث إلى أن جوتيريش يواصل إجراء اتصالات مكثفة، تهدف إلى إنهاء التعليق الروسي للمشاركة في مبادرة حبوب البحر الأسود والتجديد والتنفيذ الكامل للمبادرة، لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا فضلا عن ازالة العوائق المتبقية أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

الامم المتحدة

جوتيريش

الدول العربية

الجزائر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة