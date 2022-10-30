أمن القليوبية يضبط 18 قضية إتجار فى المواد المخدرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 18 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهم ل8 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 7652 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.