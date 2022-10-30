أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 28-10-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 28-10-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ آراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اودن للاستثمار والتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري، شركة النصر للأعمال المدنية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.309 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.9 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.35%، والعرب على 6.4%، واستحوذت المؤسسات على 27.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.6 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 68.5 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4533 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3236 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3581 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1225 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 16.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.39%.

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.473 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.62%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 28.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.79%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 12.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.73%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.045 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.76%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.388 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.92%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.492 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.47%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 11.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%.