أستاذ علم اجتماع: مبادرة أخلاقنا الجميلة تواجه طوفان السوشيال ميديا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أسامة عبد البارى أستاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الأداب الدراسات العليا والبحث بجامعة الزقازيق، إن مبادرة أخلاقنا الجميلة، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخلق نوعا من المواجهة أمام طوفان السوشيال ميديا، موضحا ضرورة تطوير الأدوات بشكل كبير لزيادة التأثير.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الأداب الدراسات العليا والبحث بجامعة الزقازيق، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، أن مبادرة أخلاقنا الجميلة تحتاج لكثافة في العرض بشكل كبير، والاهتمام بعنصر التكرار والتأثير واستخدام المؤثرات مثل دراما وإعلانات لأن هذا سيحرك المياه الراكدة.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الآداب والدراسات العليا والبحث بجامعة الزقازيق، أن مبادرة أخلاقنا الجميلة تحاول إظهار أنه مثلما هناك نوع من الإسفاف اللفظى أو السلوكى، فهناك أناس آخرين من المجتمع يحتاجون الوجه الجميل والمشرك الموجود داخلنا.