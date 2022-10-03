اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:40 م
أكرم القصاص
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6 مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى قطاع الطاقة المستدامة (إنفوجراف)

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:16 م
6 مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى قطاع الطاقة المستدامة (إنفوجراف) الإنفوجراف

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نفذت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من المشروعات العملاقة، للحد من الانبعاثات فى مصر، بعد إصدار لائحة معايير الاستدامة البيئية للمشروعات، والتى تعنى تنفيذ مشروعات أكثر استدامة، ليكون 50% من المشروعات الجديدة خضراء بحلول عام 2024 و100% بحلول عام 2030.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز هذه المشروعات

 

البرنامج القومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد

مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية
مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية

 

مشروع خليج الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرته 220 ميجاوات

 

مشروع السد العالى الجديد بإنشاء مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان بالقرب من أسوان

 

Egypt PV مشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة

 

محطات ضخ المياه السطحية التى تعمل بالطاقة الشمسية للرى بالمحافظات

 

مشروع وحدات البيوجاز أول مشروع تجريبى لتحويل المخلفات إلى كهرباء

 


التغيرات المناخيه

قطاع الطاقه المستدامه

اضاءة الشوارع

خليج الزيت

مشروع السد العالى الجديد

مجمع بنبان

اليوم السابع بلس



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