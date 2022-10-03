6 توصيات هامة لمزارعى القمح قبل زراعته.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ أسماء نصار

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، نشرة شملت عددا من التوصيات الهامة، لمزارعي محصول القمح في كافة محافظات الجمهورية، يجب مراعاتها قبل بدء موسم الزراعة للحصول على انتاجية عالية، وتجنبالأصابة بالامراض.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات:

1- الزراعة بتقاوى معتمدة ومن مصادر رسمية موثوقة والتى تتمثل فى الإدارات الزراعية- الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى .

2- الزراعة بتقاوى الأصناف الموصى بها والتأكد من معاملة التقاوى بالمطهرات الفطرية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة لمكافحة مرض التفحم السائب.

3- الالتزام بالسياسة الصنفية لتوزيع الأصناف على حسب المناطق (بحرى وقبلى).

4- ضرورة الالتزام بحزمة التوصيات الزراعية من حيث طريقة الزراعة وميعاد الزراعة والتسميد حيث يؤثر ذلك علي المحصول ويعرض النباتات للإصابة بالأمراض.

5- المرور الدورى على حقول القمح للاكتشاف المبكر لأى ظواهر غير طبيعية على النباتات وسرعة الإبلاغ عنها سواء لمسئولي الإرشاد الزراعى بالمركز أو المديرية التابع لها أو أعضاء الحملة القومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى الوقت المناسب.

6- تكثيف المرور والفحص لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأصفر وسرعة الابلاغ والرش بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة فى حال ظهور اى بؤر للإصابة بالصدأ الأصفر.