15 سنة سجن لعامل بسبب اتجاره فى الشابو و10 سنوات لمتهم طعن شخصا بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.أ" عامل بالسجن 15 سنة، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة قسم ثانى سوهاج، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، وبأمانة سر سيد على بكر.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وزنت 8 جرام وجوهر "الميثامفيتامين" كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
كما عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين المتهم"م.أ" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "ح.أ" بسلاح أبيض مما أحدث إصابته بدائرة مركز المراغة صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.
تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا باصابة المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض وتم نقله الى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب خلافات بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بالمطواة مما أحدث اصابته، وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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