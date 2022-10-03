‫تعرف على أهم تصريحات وزير الرى حول تأثير التغيرات المناخية

كتبت ــ أسماء نصار

أصبحت التغيرات المناخية واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة ، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.

وتستضيف مصر مؤتمر المناخ القادم COP27 ممثلة عن القارة الإفريقية ، وهى فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة فى مجال المياه ، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ لذلك تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه المقرر عقده الشهر القادم.

وفى التقرير نرصد أهم تصريحات لوزير الرى حول تأثيرات التغيرات المناخية :

1- ارتفاع مياه سطح البحر يؤثر علي الدلتا بالنحر أو تحت و بتداخل مياهه مع المياه الجوفية .

2- الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة في تزايد بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

3- القطاع الخاص عليه مسئولية التعاون مع الباحثين ودعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديده لمواجهة ندرة المياه و للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

4- الحفاظ علي المياه داخليا وخارجيا ورفع كفاءة الاستخدام وإيجاد حلول تكنولوجية اعتمادا علي البحث العلمي في بؤرة اهتمامنا.

5- أهمية التوسع في مجال تحلية المياه ، ودراسة سُبل التوصل لطرق أقل كُلفة مع إستخدام الطاقة المتجددة وإيجاد حلول للمياه العادمة أهم التحديات أمام التحلية والبحث العلمي هو الحل.

6- ضرورة رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى.

7- العمل علي إيلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الأولوية في ملف التغيرات المناخية.