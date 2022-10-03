وفاة معلم بكفر الشيخ أثناء إلقائه كلمة فى طابور الصباح

توفي إبراهيم محمد عبدالوهاب القحافي، معلم الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية بنات، حيث كان يلقى كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقط على الأرض، وجرى نقله لمستشفى بيلا المركزي، لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إشارة بوفاة معلم أثناء إلقائه كلمة في طابور الصباح، وجرى نقله لمستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية، لمستشفى بيلا المركزي، لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم.

ونعى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعلم الذي انتقل للرفيق الأعلى أثناء عمله، داعيا الله أن يتغمده بواسع مغفرته، ويلهم ذويه الصبر والسيلوان، مقدما العزاء لأسرته ولكل المعلمين، مؤكداً أن الله اختار له حسن الخاتمه أثناء تأدية عمله وأثناء إلقاء كلمة عن رسول الله صل الله عليه وسلم بمناسبة ميلاد البشير.