اليوم السابع
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وفاة معلم بكفر الشيخ أثناء إلقائه كلمة فى طابور الصباح

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:59 ص
وفاة معلم بكفر الشيخ أثناء إلقائه كلمة فى طابور الصباح المعلم أثناء إلقاء كلمته
كفر الشيخ - محمد سليمان

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توفي إبراهيم محمد عبدالوهاب القحافي، معلم الرياضيات  بمدرسة بيلا الثانوية بنات، حيث كان يلقى كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقط على الأرض، وجرى نقله لمستشفى بيلا المركزي، لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إشارة بوفاة معلم  أثناء إلقائه كلمة في طابور الصباح، وجرى نقله لمستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية، لمستشفى بيلا المركزي، لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم.

ونعى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعلم الذي انتقل للرفيق الأعلى أثناء عمله، داعيا الله أن يتغمده بواسع مغفرته، ويلهم ذويه الصبر والسيلوان، مقدما العزاء لأسرته ولكل المعلمين، مؤكداً أن الله اختار له حسن الخاتمه أثناء تأدية عمله وأثناء إلقاء كلمة عن رسول الله صل الله عليه وسلم بمناسبة ميلاد البشير.

 

العلم اثناء القاء الكلمة
المعلم أثناء إلقاء الكلمة

المعلم اثناء القاءه كلمة عن رسول الله في طابور الصباح
المعلم أثناء إلقائه كلمة عن رسول الله في طابور الصباح

معلم الرياضيات الذي تنوفي اثناء طابور المدرسة
معلم الرياضيات الذي توفي أثناء طابور المدرسة



 

 


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اخبار مصر



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