اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:31 م
أكرم القصاص
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وزير السياحة اللبنانية: الموسم الصيفي سجل نجاحا كبيرا وحقق 6 مليارات دولار

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:00 م
وزير السياحة اللبنانية: الموسم الصيفي سجل نجاحا كبيرا وحقق 6 مليارات دولار وزير السياحة اللبناني وليد نصار
أ ش أ

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قال وزير السياحة اللبناني وليد نصار إن الموسم الصيفي سجل نجاحا كبيرا وأدخل للبنان نحو 6 مليارات دولار على مدار الشهور الماضية.


جاء ذلك في تصريحات له اليوم الاثنين عقب لقائه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.


وأكد نصار أن اللقاء تناول عرض عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة في لبنان والتحضيرات الجارية لموسمي الخريف والشتاء .


وأوضح أن اللقاء تطرق أيضا إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وتشكيل الحكومة الجديدة والاستحقاقات الدستورية والأوضاع العامة بشكل عام، موضحا أنه من المفروض أن تشكل الحكومة في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن الأمور إيجابية.


لبنان

السياحة فى لبنان

موسم السياحة فى لبنان

نجيب ميقاتى



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