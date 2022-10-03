استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" برئاسة بيث بشدول نائب المدير العام للمنظمة والسكندر جونس رئيس قسم الشراكة مع القطاع الخاص وحضور عبدالحكيم الواعر الممثل الإقليمي للفاو لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والدكتور نصرالدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر.